Выход из тени: как Казахстан легализовал таксистов

Рынок такси в Казахстане переживает беспрецедентный процесс легализации. По состоянию на 1 сентября 2025 года число действующих индивидуальных предпринимателей в этой сфере превысило 93,8 тыс. человек, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Такой показатель говорит о том, что продуманные реформы могут стимулировать формализацию экономики, выводя из тени целые отрасли.

Как отмечает Первое кредитное бюро, стремительное умножение числа действующих индивидуальных предпринимателей налицо.

"Теперь получается, что примерно у каждого 220-го казахстанца любого возраста имеется официальное ИП в сфере такси". Первое кредитное бюро

Что стало причиной перемен?

Ключевым фактором стал запущенный в сентябре 2023 года пилотный проект по платформенной занятости, который стартовал с соглашения между Комитетом государственных доходов и крупнейшим агрегатором такси. По состоянию на 4 сентября 2024 года в проекте уже участвовало 14,7 тыс. водителей.

Главным стимулом стали законодательные изменения, подписанные главой государства 1 июля 2024 года и вступившие в силу с 1 сентября. Эти поправки кардинально упростили систему налогообложения для таксистов.

Теперь операторы интернет-платформ признаны налоговыми агентами, что означает, что они самостоятельно удерживают и перечисляют налоги и социальные платежи.

Новая система и ее преимущества

Для водителей была введена беспрецедентная мера – возможность платить единый налог по ставке всего 4% от дохода. Эта ставка включает в себя все обязательные платежи: индивидуальный подоходный налог (ИПН), пенсионные взносы (ОПВ), социальные отчисления (СО) и взносы на обязательное медицинское страхование (ВОСМС).

Эта упрощенная система не только снижает финансовую нагрузку, но и устраняет бюрократические барьеры, которые раньше отпугивали таксистов от официальной регистрации.

При этом у водителей сохраняется право выбора: они могут использовать единую ставку в 4% или продолжать уплачивать налоги по стандартным ставкам от дохода или минимальной заработной платы.

Важным нововведением стало правило, согласно которому, если водитель работает на нескольких платформах, каждый оператор обязан удерживать налоги и социальные платежи с дохода, полученного на его площадке. Это исключает лазейки и обеспечивает полную прозрачность доходов, гарантируя, что все водители вносят свой вклад в систему социального обеспечения.

Этот подход уже доказал свою эффективность, превратив теневой сектор в прозрачный и регулируемый рынок. Успех инициативы создает прецедент, который может быть применен и к другим сферам платформенной занятости, стимулируя дальнейшую легализацию и экономический рост, полагают эксперты.

