Пропавшего в Алматы 4-летнего мальчика нашли мертвым

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Пропавшего 17 мая 4-летнего Комекова Арсена нашли мертвым в сливной яме, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, тело ребенка нашли в том же районе, неподалеку от дома, где жил ребенок, в сливной яме, глубина которой 1,5 - 2 метра.

На теле нет признаков насильственной смерти, точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Комеков Арсен, 2014 года рождения, пропал 17 мая в микрорайоне Шанырак в Алатауском районе Алматы. Во второй половине дня он играл за воротами дома без присмотра взрослых, и ушел в неизвестном направлении. Пропажу мальчика обнаружила его мать Жанар Комекова, когда вечером вернулась с работы. Одна из женщин сообщила, что в тот день около 20:00 часов у магазина видела плачущего мальчика, но почему-то не придала этому особого знания.

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