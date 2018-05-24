Полицейские начали поиски женщины, избивавшей грудного ребенка на видео

Ролик в миг стал популярен в социальных сетях, в МВД обещают дать действиям всех участников видеоролика правовую оценку.

В МВД РК прокомментировали шокировавший пользователей Instagram видеоролик, передает zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева. На кадрах видеосъемки женщина жестоко избивает грудничка.

"В МВД принимаются все необходимые меры для установления личности женщины, которая избивает ребенка на видеозаписи, размещенной в сети Instagram. После выяснения всех обстоятельств происшествия, действиям каждого участника будет дана соответствующая правовая оценка", - сообщил он.

На видео слышно, что камеру держит мужчина. На записи женщина сначала пинает в живот лежащего грудничка. После нескольких ударов об стену, она бросает малыша на пол и бьет по спине. Пользователи социальных сетей предположили, что на видео не живой ребенок, а кукла.

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