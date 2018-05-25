Алматы уступил в борьбе за проведение Суперкубка УЕФА

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет на стадионе Ататюрк в Стамбуле (Турция)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2020 году, сообщает Sports.kz.

На право его принять претендовали Центральный стадион Алматы, Национальный стадион Тираны (Албания), стадион «Динамо» (Минск, Беларусь), арена «Самми Офер» Хайфы (Израиль), Олимпийский стадион Хельсинки (Финляндия), стадион «Зимбру» (Кишинев, Молдова), «Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия), арена «Стад-де-Нис» в Ницце (Франция) и стадион «Драгау» в Порту (Португалия). Победу в этой гонке одержала португальская арена «Драгау».

Также стало известно, что финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле (Турция), а финал Лиги Европы — на «Арене Гданьск» в Гданьске (Польша).





