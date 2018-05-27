Кто может выйти на ринг с "Канело" вместо Головкина

Сайт Worldboxingnews.net рассказал, с кем, скорее всего, встретится Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО), если его второй бой с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) в сентябре не состоится, сообщает Sports.kz.

Напомним, промоутер «Канело» Оскар де ла Хойя упомянул четырех возможных оппонентов: Джермалл Чарло (27-0, 21 КО), Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО), Дэниэл Джейкобс (34-2, 29 КО) и Гэри О’Салливан (28-2, 20 КО).

«Из четырех боксеров, названных Де ла Хойей, вероятнее всего, соперником станет О’Салливан, поскольку ирландцу уже пообещали этот бой еще до недавнего фиаско на допинг-тестах. О’Салливан может подраться с „Канело“ в сентябре, возможно, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, а второй бой с Головкиным вернется на „Синко де майо“ в 2019 году», — пишет издание.





