Промоутер Головкина раскрыл все детали финансового спора с Альваресом
27 мая 2018, 21:31
Альварес настаивает на том, что должен иметь огромное преимущество. 65 на 35 процентов во втором бое.
Промоутер Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Том Леффлер рассказал, какие финансовые условия выдвигает команда Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) перед потенциальным вторым поединком, сообщает Sports.kz.
— Геннадий сказал: «Я просто хочу честного распределения доходов. 50 на 50. Я — чемпион». Мы сделали много уступок перед первым боем, это был низкий процент. Мы сделали много уступок и перед вторым боем после того, как Геннадий доказал свою ценность. Но «Канело» по какой-то причине настаивает на том, что должен иметь огромное преимущество... 65 на 35 процентов во втором бое. Геннадий считает, что это несправедливо. Принимать 35% как чемпион — это нечестно, — сказал Леффлер.
Если стороны урегулируют финансовый вопрос, второй бой Головкина и «Канело» может состояться 15 сентября, на День независимости Мексики.
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