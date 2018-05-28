10 дней потребуется на ликвидацию последствий ураганов в Казахстане

Последствия урагана по Астане продолжают устранять.

Вице-министр внутренних дел РК Юрий Ильин прокомментировал последствия ураганов, прошедших в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По ураганам, которые прошли по территории Астаны и Акмолинской области. Мы в соответствии со штормовым предупреждением, которое получаем от Казгидромета, информируем путем рассылок СМС и через средства СМИ. Последствия урагана по Астане продолжают устранять. В том числе работы после ураганов, которые прошли по территории Атырауской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областей, продолжаются. Потому что в различных регионах были снесены разные площади, в том числе с административных зданий, зданий акиматов и школ. Работа по восстановлению кровли зданий будет продолжена, думаю, в течение 10 дней будет устранено», - рассказал Юрий Ильин на пресс-конференции в пресс-центре Правительства.

Напомним, ураган в Астане, приведший 22 мая к ряду происшествий, синоптики отнесли к разряду опасных явлений. На линию «112» от населения поступило около 300 звонков о падении различных предметов и пострадавших автомобилях. За медицинской помощью обратились 10 человек.

Между тем, 23 мая в Алматы в результате сильного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду повалило деревья. Ураган повредил купол мечети «Байкен». Ветер унес фрагменты отделки купола. Не успел стихнуть ветер, как вслед за ним пошел град.

В этот же день семь случаев срывов кровли со зданий сильным ветром зафиксировано в Павлодарской области. В Северо-Казахстанской области были зафиксированы локальные перебои в электроснабжении, но они были устранены в тот же день. Между тем, в самом Петропавловске сильный ветер стал причиной обрушения строительного крана.

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