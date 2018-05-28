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Драка в Парке Первого Президента: стали известны подробности

Четверо участников наказаны за мелкое хулиганство.

Фото : кадр видео28 мая 2018, 14:30

Выяснились новые подробности по факту драки молодежи в Парке Первого Президента в Алматы, передает Zakon.kz.

Как уточнила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, в ходе выяснения обстоятельств стало известно, что участники драки, которым по 20 и 18 лет, не имеют никакого отношения к учебным заведениям. Они нигде не учатся, работают официантами и мастерами на СТО.

По данному факту к ответственности по ст.434 Кодекса РК об административных правонарушениях ("мелкое хулиганство") привлечены четыре молодых человека.

Ранее была распространена информация о том, что на видео попала драка выпускников в Парке Первого Президента РК, участники конфликта - выпускники школы Карасайского района Алматинской области. Конфликт был разрешен на месте.


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