Драка в Парке Первого Президента: стали известны подробности

Четверо участников наказаны за мелкое хулиганство.

Выяснились новые подробности по факту драки молодежи в Парке Первого Президента в Алматы, передает Zakon.kz.

Как уточнила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, в ходе выяснения обстоятельств стало известно, что участники драки, которым по 20 и 18 лет, не имеют никакого отношения к учебным заведениям. Они нигде не учатся, работают официантами и мастерами на СТО.

По данному факту к ответственности по ст.434 Кодекса РК об административных правонарушениях ("мелкое хулиганство") привлечены четыре молодых человека.

Ранее была распространена информация о том, что на видео попала драка выпускников в Парке Первого Президента РК, участники конфликта - выпускники школы Карасайского района Алматинской области. Конфликт был разрешен на месте.

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