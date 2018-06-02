В микрорайоне «Орбита» в Алматы произошел пожар

Эвакуировали 20 человек.

В ночь на 2 июня в Алматы произошел пожар в жилом доме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Согласно сообщению, вызов на пульт ДЧС поступил в 3 часа ночи. Поступило сообщение о возгорании по адресу: Бостандыкский район, мкр. «Орбита-2», д. 29А.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 03:15. Как выяснилось, произошло горение комнаты квартиры на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома.

Слаженными действиями огнеборцев предотвращено распространение огня на этажи, расположенные выше и ниже. Пожар локализован в 03:33 и ликвидирован в 03:39 часов.

Эвакуировано 20 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!