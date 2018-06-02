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В микрорайоне «Орбита» в Алматы произошел пожар

Эвакуировали 20 человек.

Фото : 24.kz2 июня 2018, 09:59

В ночь на 2 июня в Алматы произошел пожар в жилом доме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Согласно сообщению, вызов на пульт ДЧС поступил в 3 часа ночи. Поступило сообщение о возгорании по адресу: Бостандыкский район, мкр. «Орбита-2», д. 29А.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 03:15. Как выяснилось, произошло горение комнаты квартиры на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома.

Слаженными действиями огнеборцев предотвращено распространение огня на этажи, расположенные выше и ниже. Пожар локализован в 03:33 и ликвидирован в 03:39 часов.

Эвакуировано 20 человек.


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