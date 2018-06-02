ФК "Зенит" хочет вернуть Аршавина

Он может вернуться в качестве спортивного директора или его заместителя.

Питерский "Зенит" этим летом хочет вернуть в команду ряд бывших футболистов, пишет "Спорт день за днем".

Речь об Андрее Аршавине, ныне выступающем за алматинский "Кайрат", Игоре Денисове из "Локомотива" и Александре Анюкове, который вторую половину минувшего сезона провел в "Зените-2". Все футболисты близки к возвращению в основной "Зенит".

Денисов и Анюков вернутся в команду в качестве игроков. Новый тренер петербургского клуба Сергей Семак видит в Денисове основного опорника.

Что касается Аршавина, не исключен вариант, при котором 37-летний игрок завершит карьеру и войдет в административный штаб "Зенита»", например, спортивного директора или его заместителя. Сообщалось, что Аршавин может стать советником президента Сергея Фурсенко.

В составе петербургской команды Аршавин играет с 2000-го года по 2008-й, а также с 2012-го по 2015-й. Хавбек является трехкратным чемпионом России, дважды становился серебряным призером и один раз - бронзовым. Обладатель Кубка премьер-лиги, Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА вместе с петербургским клубом.

За "Кайрат" Аршавин выступает с 2016 года. В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги на счету россиянина - пять мячей и семь голевых передач в 12 матчах.