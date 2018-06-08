Казахстанский супертяж выступит в андеркарте чемпиона мира

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (5-0, 5 КО) в своем следующем бою встретится с грузином Ираклием Гвенетадзе (10-7, 9 КО), передает Vesti.kz.

Поединок пройдет 17 июня в андеркарте вечера бокса в Киеве, в главном событии которого чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA украинец Артур Далакян (16-0, 11 КО) в своей первой защите встретится с обязательным претендентом из Таиланда Сиричай Тайеном (50-3, 35 КО).

29-летний Кособуцкий дебютировал в профи в сентябре 2017 года. Он победил нокаутом во всех пяти боях. Казахстанец четырежды выступал в белорусском Минске, а еще один раз - в российской Москве.

27-летний Гвенетадзе дебютировал в профи в октябре 2016 года. Грузин выиграл все бои на родине, а вот все зарубежные поединки проиграл досрочно (шесть - нокаутом, один - дисквалификация). Трижды Гвенетадзе дрался в Бельгии, дважды - в Германии, а еще по разу - в Румынии и Швеции.