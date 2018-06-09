Появилось видео боя казахстанской девушки-боксера с вьетнамским парнем

Позже выяснилось, что парень выдавал себя за девушку.

Появилось видео поединка, в котором казахстанка Еркежан Даулетжанкызы боксирует с боксером из Вьетнама в финале чемпионата Азии в Таиланде, сообщает Vesti.kz.

В нем казахстанская девушка-боксер потерпела поражение, но как стало известно позднее, за Вьетнам выступала не девушка, а парень. На кадрах видео видно, как спортсмены разминаются перед боем. В красной форме - "боксерша" из Вьетнама Do Hong NGoc.