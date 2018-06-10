Житель Актюбинской области получил 10 лет за развращение пасынка

В суде мать ребенка сказала, что оговорила осужденного, но было поздно.

В Актюбинской области суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за развращение своего пасынка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Актобе Times».

31-летний мужчина в Кандыагаше завел семью с женщиной старше его на десять лет. На первый взгляд семья была крепкая и благополучная. У пары было четверо собственных детей и еще 13-летний мальчик от первого брака женщины. Именно его, по версии обвинения, несколько раз пытался изнасиловать отчим. В деле значатся два эпизода. Первый случился в июне, а второй в конце декабря прошлого года.

Весь судебный процесс протекал в закрытом режиме. Прессу допустили лишь на оглашение приговора. На днях суд вынес вердикт: по статье 124. ч.3 «Развращение малолетних» суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Кроме того, с осужденного взыскали процессуальные издержки в размере более 540 тысяч тенге в доход государства. Отбывать наказание папаша будет в учреждении максимальной безопасности.

По словам адвоката Бауыржана Ерманова, мужчина не развращал пасынка, а наоборот, пытался его воспитывать. Они были в хороших отношениях и понимали друг друга.

- Когда дело близилось к суду, мать мальчика написала заявление, что оговорила супруга во время досудебного расследования. Следственные органы должны были это принять во внимание и проверить. Мальчику 13 лет. Он учится в шестом классе. Все наши ходатайства для всестороннего и объективного исследования обстоятельств были отклонены. Все шло с обвинительным уклоном. Видимо, судебному следствию важно осудить. И это не только в этом деле, это вообще везде, - заметил юрист.

Кстати, сам ребенок характеризуется с положительной стороны. В суде говорили, что он честен и никогда не пропускает занятия. Эту характеристику адвокат считает неверной.

- Бывало, что мальчик пропускал занятия, - говорит Ерманов. - Отчим его воспитывал, ну с кем не бывает. Может, в целях воспитания ударил его, вот и возникла обида.

Адвокат подчеркнул, что супруга осужденного теперь жалеет о случившемся.

- Она хотела напугать, думала, ему дадут какое-то административное наказание, но все обернулось по-другому. Одним словом, жалко парня, - вздыхает юрист.

Осужденный по «грязной» статье собирается подавать апелляцию.

- Никаких следов насилия не обнаружено. А то, что там якобы нашли сперму, так он этим делом, может, занимался, например, когда жена не подпускала к себе после вахты. Также мне не понятно, почему, когда мать написала, что оговорила супруга, не допросили дополнительно мальчика. Ведь можно было это сделать в присутствии матери, педагогов или психолога. Мы обязательно обжалуем приговор, - завершил Бауыржан Ерманов.

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