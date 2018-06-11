Предупреждение коррупционных правонарушений

Калжан Ермаганбетова,

судья Есильского районного суда г. Астаны

В Указе Президента Республики Казахстан от 22 апреля 2009 года № 793 «О дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан» особое место уделено вопросам борьбы с коррупцией и мерам по предупреждению ее проявлений.

И это не случайно. Главой государства всегда проводилась планомерная политика по искоренению коррупции в казахстанском обществе.

Борьба с коррупцией всегда являлась актуальной и злободневной проблемой для любого государства. Проявления коррупционных деяний со стороны государственных служащих являются препятствием на пути развития государства в условиях рыночной экономики и порождают в обществе недоверие к власти.

В условиях, когда все силы и средства нашей страны брошены на преодоление последствий мирового финансового кризиса, проблема коррупции встает особо остро. В связи с этим принимаемые Главой государства решения, направленные на усиление правоохранительными органами борьбы с коррупцией, являются своевременными и необходимыми.

В Казахстане с момента обретения независимости был принят ряд нормативных правовых актов и государственных программ по противодействию проявлениям коррупции и борьбе с ней. Казахстан первым среди стран СНГ разработал и принял Закон «О борьбе с коррупцией». В то же время существует необходимость в постоянном совершенствовании нормативно-правовой базы.

Указ Президента предусматривает проведение ряда мер, которые выводят борьбу с коррупцией на новый уровень. Впервые в казахстанском законодательстве будут предусмотрены меры по стимулированию антикоррупционного поведения граждан, возложена обязанность на государственных служащих по сообщению о ставших известными случаях коррупционных правонарушений.

Указом возлагается непосредственная обязанность по противодействию коррупции на руководителей государственных органов, государственных организаций и организаций с долей государственного участия по противодействию коррупции с установлением за это персональной ответственности. Данная мера позволит усилить ответственность руководителей за проводимую ими кадровую и антикоррупционную политику во вверенных государственных органах и организациях.

В качестве одной из мер противодействия коррупции Указом предусматривается стимулирование антикоррупционного поведения граждан, включающее механизмы поощрения за оказание содействия в пресечении и раскрытии коррупционных правонарушений. Практика поощрения граждан за оказание содействия правоохранительным органам в борьбе с коррупцией применяется во многих странах, где проблемы коррупции успешно решаются.

Считаю, что это необходимая мера, так как с коррупцией должно бороться все общество в целом, а не только правоохранительные органы. Только когда в обществе сформируется атмосфера нетерпимости к коррупции, можно рассчитывать на положительные результаты в борьбе с этим злом. И поощрение со стороны государства (в том числе материальное) антикоррупционного поведения граждан позволит им активно включиться в процесс борьбы с коррупцией.

Имеющие место в коллективах государственных структур понятия «круговая порука» и «профессиональная солидарность» зачастую не позволяют честным сотрудникам сообщать о коррупционных правонарушениях, совершаемых их нечистыми на руку коллегами. В связи с этим вводимая Указом обязанность государственного служащего доводить до сведения руководства государственного органа, в котором он работает, или до правоохранительных органов о ставших ему известными случаях коррупционных правонарушений и предусмотренная за невыполнение данной обязанности дисциплинарная ответственность позволит предотвратить подобные факты.

Существование правового механизма, обеспечивающего прозрачность имущественного положения граждан в период нахождения их на государственной службе, а также на протяжении определенного периода после их увольнения, будет являться одним из эффективных методов предупреждения коррупции. Предоставление этими лицами информации о приобретенном имуществе, стоимость которого превышает их официальный доход, даст возможность правоохранительным органам проведения соответствующей проверки с целью выявления возможных незаконных источников дохода.

В Указе Президента также отмечена проблема «корпоративной коррупции» и дается поручение выработать меры по противодействию ее проявлениям.

Не секрет, что некоторые государственные должности более других подвержены риску совершения коррупционных правонарушений. Для лиц, претендующих на эти должности, Указом предусмотрено установление особых, повышенных требований для поступления и прохождения службы, в том числе с принятием обязательств о возможности применения в отношении них механизмов, предусматривающих специальные проверки на предмет соблюдения ими антикоррупционного законодательства. Лица, не прошедшие проверку, будут подлежать увольнению.

Составление перечня должностей группы риска позволит правоохранительным органам целенаправленно вести борьбу в горячих точках антикоррупционной войны. В свою очередь, лица, поступившие на эти должности, будут чувствовать повышенную ответственность перед обществом и государством, предъявляя к своему моральному облику высокие требования.

Создание единой электронной базы данных государственных служащих, содержащей сведения о личных и профессиональных качествах лиц, работающих и ранее работавших на государственной службе, а также о допущенных ими нарушениях и фактах привлечения к различным видам ответственности и причинах прекращения государственной службы, позволит централизованно и эффективно вести учет лиц, поступающих на государственную службу.

Указом Главы государства дается поручение на законодательном уровне определить понятие «конфликта интересов» в системе государственной службы. Противоречия между личными интересами государственного служащего и интересами общества и государства зачастую решаются должностным лицом в свою пользу. Законодательное урегулирование данного вопроса позволит защитить интересы государства и общества.

Наряду с антикоррупционными мерами предусмотрено принятие ряда мер, направленных на усиление борьбы с преступностью и дальнейшее совершенствование правоохранительной деятельности. Так, Правительству поручено принять законодательные меры, предусматривающие повышение эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод граждан в социальной сфере, усилить уголовную ответственность за преступления, посягающие на несовершеннолетних, их права и законные интересы, усовершенствовать правовые механизмы противодействия преступлениям, совершаемым в составе организованной преступной группы или преступного сообщества.

В целях повышения эффективности правоохранительной деятельности необходимо дальнейшее совершенствование порядка прохождения службы в правоохранительных органах.

Указом предусмотрена разработка специальных квалификационных требований для должностей в правоохранительных органах, обеспечение унификации правового статуса сотрудников и условий прохождения ими службы, введение конкурсного порядка приема на службу с обязательным прохождением кандидатами стажировки.

Указом вводится новый порядок отбора и приема граждан на службу в правоохранительные органы, по аналогии с квалификационными требованиями к категориям административных государственных должностей.

Ставится задача повышения процессуального статуса следователя, осуществления назначения и аттестации участковых инспекторов полиции с учетом мнения населения, что позволит укрепить доверие граждан к полиции.

Сегодня в правоохранительных органах сложилась ситуация, когда сотрудники, непосредственно выполняющие функции борьбы с преступностью и охраны правопорядка, приравнены по статусу к сотрудникам, выполняющим обеспечивающие функции. Хотя работа, выполняемая ими, гораздо обширнее и ответственнее.

В связи с этим Указом предусматривается передача от Министерства внутренних дел в ведение Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде полномочий по расследованию уголовных дел, связанных с нарушением порядка исполнения судебных решений и проявлением неуважения к суду. Данная мера будет способствовать эффективному применению мер уголовного преследования в отношении лиц, воспрепятствующих отправлению правосудия.