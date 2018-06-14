Дело замакима Риддера передано в суд

Бауыржана Курманбаева обвиняют в смертельном ДТП.

Дело заместителя акима города Риддер, в нетрезвом состоянии насмерть сбившего 19-летнего парня, направлено в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Восточно-Казахстанского областного суда, чиновнику предъявлено обвинение по статье 345 части 3 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело будет рассматриваться в городском суде Риддера, в открытом режиме.

Напомним, 16 апреля заместитель акима города Риддер Бауыржан Курманбаев был задержан по подозрению в том, что он насмерть сбил 19-летнего парня. Вместе с Курманбаевым в автомашине находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев, который 6 июня заявил, что до окончания суда выходит в отпуск без содержания.

Расследование уголовного дела было взято под прямой контроль областной прокуратуры.

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