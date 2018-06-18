Кособуцкий одержал победу над грузинским соперником досрочно

Бой прошел в невысоком темпе. Кособуцкий с самого начала работал первым номером и оказывал давление на соперника.

Казахстанский тяжеловес Жан Кособуцкий (5-0, 5 КО) успешно провел свой шестой бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

Сегодня в рамках вечера профи-бокса в Киеве Кособуцкий встретился с грузинским боксером Ираклием Гвенетадзе (10-7, 9 КО). Поединок тяжеловесов был запланирован на 6 раундов.

Бой прошел в невысоком темпе. Кособуцкий с самого начала работал первым номером и оказывал давление на соперника. Гвенетадзе пропускал много джебов, при этом позволял зажать себя к канатам, принимая на себя неприятные боковые удары как слева, так и справа. После одной из успешных атак Ираклий оказался в нокдауне. Во втором раунде Гвенетадзе отказался от продолжения боя, и победа техническим нокаутом была присуждена казахстанскому боксеру.

Таким образом, Жан Кособуцкий одержал шестую победу нокаутом и продолжает свой путь в профи-боксе без поражений. 27-летний грузинский боксер Ираклий Гвенетадзе потерпел 8 поражение, при 10 победах.