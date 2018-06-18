Турандот загадает свои загадки в Астане

В основе оперы «Турандот» лежит повесть XII века о любви Турандот и Калафа.

Фантастика, сказка, страсть, переживания и любовь – все это о новой постановке оперы «Турандот» Дж. Пуччини.

Зрителей будут удивлять потрясающей игрой звезд мировой и отечественной сцены, ультрасовременными декорациями, созданными по технологиям, какие еще никогда не использовались в театре, костюмами с замысловатым китайским кроем и многим другим. Невероятный по своему масштабу тандем международных команд (Казахстан – Китай - Италия) реализуется под руководством всемирно известного дирижера Алана Бурибаева и знаменитого режиссера Давиде Ливермора. Премьера приурочена к 20-летию столицы и пройдет при поддержке Министерства культуры и спорта РК 22 и 23 июня.





В основе оперы «Турандот» лежит повесть XII века о любви Турандот и Калафа. В свое время она очень привлекла внимание драматурга К. Гоцци, и он написал по ней сказку, которая пришлась по душе выдающемуся композитору Дж. Пуччини, создавшему бесценное творение, вошедшее в мировую сокровищницу оперного искусства.

Мировая премьера «Турандот» состоялось в Милане 25 апреля 1926 года. Композитор умер, не успев закончить работу над оперой, и в дальнейшем все представления завершались заключительным дуэтом и финалом, написанными Франко Альфано на основе заметок автора.





Герои итальянских комедий «масок» в этой опере предстают в образе расчетливых китайских чиновников, которых исполнят солисты Китайского национального оперного театра. Турандот (австрийская драматическая сопрано Мартина Серафин и казахстанская оперная дива Жупар Габдуллина) представляет собой в этой опере воплощение жестокости и недосягаемой красоты. Чтобы отомстить всем мужчинам, она придумывает испытания для претендентов на ее руку и сердце – три загадки, и те, кто не сможет их отгадать, тут же будут казнены. Выдерживает испытание только влюбленный в нее неизвестный принц Калаф (болгарский тенор Камен Чанев). Благодаря своему сильному чувству и смекалке, он разгадывает все три загадки и теперь готов растопить сердце строптивой принцессы, но только после того, как она назовет его имя.

Загадки Турандот

Жупар Габдуллина – Турандот – усердно готовится к предстоящей премьере. Артистка поясняет, что эту партию исполняет уже давно, поэтому дело остается за режиссурой: выучить мизансцены и воплотить в жизнь задумки Давиде Ливермора.

- Из-за красоты моей героини летят с плеч головы принцев. До Калафа погибло уже 14 претендентов на руку и сердце принцессы. Во многих других спектаклях, где мне доводилось исполнять эту партию, появление Турандот на сцене было подобно льду, холодящему все вокруг. По либретто ей всего 14 лет, поэтому в данной постановке ее поступки режиссер трактует с психологической точки зрения. Когда-то над бабушкой жестоко надругались чужестранцы, поэтому Турандот мстит за нее всем мужчинам. С рождения к ней не прикоснулся еще ни один из них. Правильные ответы Калафа на все загадки приносят ей огромную боль и разочарование. Принцесса говорит: «Я тебя отпускаю, иди своей дорогой», но встречает противостояние. Она получает в ответ загадку от главного героя, которую не в силах разгадать. Это действительно сложная роль, я буду стараться создать образ, донести до зрителей основную идею режиссера. В видении Давиде Ливермора, Турандот женственная, гибкая, все ее движения очень пластичны, чем и привлекают мужчин. В вокальном отношении также предстоит нелегкая работа, - рассказала Жупар Габдуллина.

Мартина Серафин также готовит партию Турандот. Известная во всем мире оперная певица поделилась своими впечатлениями от работы в Астане.

- «Астана Опера» - это очень красивый театр, в нем все прекрасно организовано. Для меня, как для оперной певицы, была важна акустика, и она здесь просто потрясающая. Работа с дирижером, моими казахстанскими коллегами вокалистами, а также с оркестром, у которого очень красивое звучание, доставляет мне огромное удовольствие, потому что все они - большие профессионалы. Режиссер Давиде Ливермор отдает всего себя этой постановке, с каждым артистом хора он трудится также, как и с солистами. Делает акценты на эмоциях героев. Турандот – это роль, которую я очень люблю, много исполняю, постараюсь дать ей свою интересную интерпретацию и надеюсь, публике Астаны она понравится. Хотела бы поздравить казахстанцев со знаменательной датой – 20-летием столицы, знаю, что этот спектакль приурочен к празднованию юбилея, и рада быть частью этого события, - заметила Мартина Серафин.

Хрупкую, влюбленную в Калафа рабыню Лиу исполнит Заслуженная артистка Казахстана лауреат государственной премии Майра Мухамедкызы и Заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай, которая уже не раз воплощала этот образ на разных сценах мира.

Для оперной примы Майры Мухамедкызы это будет первое исполнение данной партии.

- Меня очень удивляет эта беззащитная девушка с невероятно мощной внутренней энергией. Такую сильную любовь редко можно встретить на земле, не каждому дано ее почувствовать. Лиу запоминается публике своим героическим поступком. Все три арии, которые мне предстоит исполнить, – очень сложные. Первая ария нежная, тонкая, в ней она объясняется в любви Калафу, рассказывает о своих чувствах. Во второй арии я должна передать бурю эмоций, бушующих в груди моей героини, ведь ее возлюбленный впервые увидел Турандот и потерял голову от ее красоты, он ничего не слышит и не видит вокруг. Лиу не может с этим смириться, но сердце ее по-прежнему полно любви. И раз судьба распорядилась так, что им не суждено быть вместе, Лиу убивает себя, спасая Калафа. Так, эмоциональная, пылкая Лиу – это контрастный персонаж, она -противоположность холодной Турандот. В чем сложность исполнения этой партии? В необходимости одновременно воплотить драматическую игру и, в то же время, не забывать о вокале, технически сложных вещах, - отметила Майра Мухамедкызы.

Режиссер-постановщик Давиде Ливермор уже работал в театре «Астана Опера» в качестве члена жюри на всемирно известном конкурсе вокалистов «Опералия Пласидо Доминго 2017». Он был рад принять приглашение от театра поставить оперу Дж. Пуччини «Турандот».





- Я испытываю огромную радость находиться здесь, а также счастлив, что наши страны объединены мостом культуры. Благодарен руководству театра за возможность поработать в этом замечательном театре снова. Впервые я соприкоснулся с «Турандот», когда мне было 6 лет. Отец подарил мне диск с записью этой оперы, тогда меня впечатлила часть с исполнением детского хора. Выучив этот отрывок, я часто пел его в своей комнате. Так что эта опера со мной с самого детства. В ней очень характерные герои, считаю, что каждый человек, живущий на земле, может быть таким же принцем, в другой период жизни найти в себе черты Пинга, Понга и Панга. Ну а мне сейчас ближе всех Калаф. Я хотел бы испытывать жизнь и верить в любовь, как он, - поделился Давиде Ливермор.





В духе зрелищ…

Сценографы-постановщики Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов предложили интересную концепцию художественного оформления спектакля, она заключается в смешении стилей, однако ключевым элементом все же остается китайская символика. Публика увидит фантастический Китай, каким и был он описан автором либретто, поэтому для постановщиков здесь возникает простор мысли. Впервые будут использованы модерновые технологии, создающие различные яркие эффекты. А добавит колорит спектаклю появление дракона, лошадей, а также зрелищная трансформация сцены.

Воплощали в жизнь идеи сценографов мастера художественно-производственного комплекса во главе с опытным руководителем Виктором Караре.

- Впервые на нашей сцене мы будем использовать видеопроекцию на LED-кулисах, которые в течение всего спектакля передвигаются по сцене, и одновременно служат дополнением фронтальной арьер-проекции, представляющей собой экран, ширина которого 24 метра, а высота 15 метров. В первом акте на удивление публики пойдет дождь, причем вода будет абсолютно настоящей. Неповторимую театральную магию создаст уникальное сочетание света и видеоконтента. К слову, свет в этой постановке играет очень большую роль. Кроме прочего, мы построили механизмы для подъема главной героини, которая будет появляться из-под земли, и подниматься около 3 метров над степью (!). Реставрационно-поделочный цех заканчивает работы над дворцом и колоннами, бутафоры и реквизиторы также выполнили большие объемы. С каждой новой постановкой мы пишем неповторимую театральную историю, приобретаем опыт, что позволяет нам воплощать самые невероятные проекты на очень высоком уровне, чтобы зритель, придя к нам, попал в особый мир, - подчеркнул Виктор Караре.





- «Турандот» - это очень богатый художественный материал. Прежде всего, мы отталкивались от видения режиссера, от технического оснащения сцены, которое старались максимально использовать. Пространство будет меняться, становясь то необъятным, то более компактным. Изучив историю постановок «Турандот», точно скажу, что наш спектакль не повторяет ни одну из предыдущих мировых версий. Постановка «Астана Опера» будет уникальна по сочетанию стилей: азиатский и китайский, то есть в сценографии будет присутствовать символика этих двух культур, - поясняет сценограф-постановщик Софья Тасмагамбетова.





Цветовая гамма как в костюмах, так и в декорациях представлена достаточно сдержанно, но и в этом заключен определенный смысл. Эта «неяркость», напротив, дает возможность выделить основное - действие. Черно-белые цвета создают специфический теневой акцент.





- Для изготовления костюмов мы использовали шелк, но в большей степени одну из дорогостоящих тканей – жаккард. Декорирование здесь вторично, а тесьма, пуговицы и вовсе не свойственны этой постановке. Сложность заключалась в особом китайском крое, которым мастерицы швейного цеха блестяще владеют. Кроме того, важна была фактура ткани, основная функция которой - держать форму костюма. Главная героиня Турандот всегда находится на глазах у публики, а это новая задача - переодевания должны происходить прямо на сцене. Таким образом, основной наряд будут попеременно дополнять четыре разных накидки. Последнее платье принцессы красного цвета. Всего мы пошили 247 костюмов, на них ушло более 2 тысяч метров ткани. Такой большой объем получился за счет переодевания артистов хора, изначально мы планировали, что они на протяжении всей постановки будут в одних костюмах, но потом было решено их увеличить за счет еще одного переодевания, - заключила сценограф.





Детально о мелочах





Перед бутафорским цехом стояла серьезная задача – создать множество мелких деталей, кропотливо инкрустировать ордена министров, выточить медали для принцев, которые потом украсят лацканы их костюмов. К слову, военная тематика проходит здесь красной нитью, а подтверждением этому служат растянувшиеся на столярном станке алебарды для палачей и стражников, мечи боевые, короткие, ритуальные, изогнутые сабли из металла и дерева. Бутафоры тщательно вытачивают рукоятки оружия, а вместо обычной стали для наконечников используют алюминий. И только потом вся эта красота декорируется и отделывается кожей. Кроме того, мастера изготовили ласточек на палочках, которые будут использоваться в танцевальных сценах. Для создания эффекта полета крылья сделали из материала, чтобы они легко могли двигаться.





Технология изготовления зонтов, вееров, посохов требует много времени, их расцветка свойственна восточной культуре. Не менее трудоемка работа по изготовлению традиционных китайских соломенных шляп, их сделали из папье-маше, учитывалась особая форма, которая сверху декорировалась шпагатом. Весит такой головной убор около 400 граммов! Приковывает внимание и изготовление брони, которой здесь 22 штуки, на каждую уходит по 200 кусочков кожи.





Музыкальный мир

Симфонический оркестр и хор «Астана Опера» под руководством дирижера-постановщика Алана Бурибаева репетировали несколько месяцев, чтобы их звучание было филигранным. Особо важная нагрузка ложится на хор, который имеет в этой опере первостепенную роль. Главный хормейстер «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов оттачивал мастерство не только артистов хора столичного театра, но и артистов Китайского национального оперного театра.

Известно, что работа Дж. Пуччини над оперой «Турандот» длилась с лета 1920 года до самой смерти композитора в 1924 году. На премьере оперы в Ла Скала в середине заключительного действия музыка неожиданно смолкла: Артуро Тосканини положил свою дирижерскую палочку, повернулся к публике и сказал: «Здесь перо выпало из рук композитора». Франко Альфано, друг Пуччини, который за двадцать лет до этого добился международного признания своей оперой «Воскресение», закончил «Турандот», воспользовавшись имевшимися в его распоряжении набросками Пуччини заключительного дуэта. Именно этот вариант финала и прозвучит в столичном театре.

Опера «Турандот» - это уже двадцать четвертая премьера театра «Астана Опера», которую без сомнения можно назвать грандиозной. Благодаря титанической работе постановочной группы, зрелищный спектакль обязательно придется по вкусу жителям и гостям столицы.

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