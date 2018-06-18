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Разыскиваемый за тяжкое преступление житель Аркалыка задержан в Алматинской области

25-летний мужчина числился с 2017 года в республиканском розыске по подозрению в совершении тяжкого преступления.

Фото : из открытых источников18 июня 2018, 20:57

Полицейские Талгарского района Алматинской области помогли коллегам из Аркалыка задержать разыскиваемого преступника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, 25-летний мужчина числился с 2017 года в республиканском розыске по подозрению в совершении тяжкого преступления.

Как выяснилось, молодой мужчина, проживавший в Аркалыке Костанайской области, в сентябре 2016 года тяжело ранил ножом одного из местных жителей. Пытаясь уйти от ответственности, подозреваемый пускается в бега и скрывается на территории Алматинской области.

«В республиканский розыск он официально был объявлен в 2017 году. На днях совместными усилиями полицейских Талгара и Аркалыка было установлено местонахождение разыскиваемого и произведено его задержание», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В полиции дополнили, что сейчас задержанный мужчина помещен под стражу в изолятор временного содержания Талгарского РУВД, где ожидает этапирования по месту совершения преступления.


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