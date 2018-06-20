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В Карагандинской области похоронили погибшего при крушении поезда мальчика

В больнице города Шу сейчас находится один пациент с переломом голени.

Фото : скриншот20 июня 2018, 08:15

Вчера в Карагандинской области проводили в последний путь единственную жертву крушения поезда – 12-летнего Алексея Мальнева. Тело мальчика доставили в родное село Кушокы. Расследование трагедии продолжается. Его премьер-министр Бахытжан Сагинтаев взял под личный контроль, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

12 пострадавших в результате крушения поезда получают лечение амбулаторно. В больнице города Шу сейчас находится один пациент с переломом голени. Накануне его прооперировали. Состояние мужчины врачи оценивают как удовлетворительное. На месте ЧП работает специальная комиссия. Вероятные причины и виновных лиц определят до конца месяца.

Появилась информация о задержании машиниста. Но она не подтвердилась. Основная версия, которая рассматривается следствием – искривление железнодорожных путей. Заметив это, машинист выполнил экстренное торможение. Её разделяют и опытные эксперты-железнодорожники. По их словам, управляющий поездом действовал верно. В противном случае жертв было бы куда больше.


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