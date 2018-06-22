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Борис Гребенщиков подвергся в Киеве нападению борца с «рашизмом»

Бесплатный концерт проходил на Пейзажной аллее в Киеве.

Фото : Владимир Смирнов/ТАСС22 июня 2018, 20:32

Директор группы «Аквариум» Максим Ланде рассказал об инциденте с участием украинского националиста во время уличного концерта Бориса Гребенщикова в Киеве.

По словам Ланде, «ничего особенного» не было. Он рассказал, что на уличный концерт группы пришли около 500 зрителей. «Появился какой-то парень, что-то он там выкрикивал. Его сами местные быстро увели под аплодисменты», – приводит его слова РИА «Новости».

«Музыканты группы даже не все его заметили. Это не единичный случай», – добавил Ланде.

Между тем, судя по опубликованному в Сети видео, музыканты все-таки заметили националиста. Когда мужчину увели со сцены, Гребенщиков пожелал ему прийти в себя.

Бесплатный концерт проходил на Пейзажной аллее в Киеве.

Ранее СМИ сообщали, что Гребенщиков «подвергся нападению» со стороны украинского националиста, который обвинил музыканта в «рашизме».

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в интервью журналу ПМЭФ заявил, что Россия обладает большим потенциалом, в частности человеческим, но в стране необходимо восстанавливать образование и культуру.


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