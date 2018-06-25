В ВКО разыскивают напавших на отца парня, погибшего в ДТП

Мужчина обратился в службы с телесными повреждениями.

Полиция Риддера сообщила, что пока не нашла напавших на отца 18-летнего Евгения Смольникова, погибшего в Риддере в ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ночь с 22 по 23 июня в ОВД г. Риддера поступило сообщение от городской больницы о том, что к ним обратился мужчина с телесными повреждениями. При выяснении обстоятельств, обратился гражданин Смольников В.П. с заявлением о том, что травмы нанесли неизвестные лица в подъезде дома по ул. Белинского в городе Риддере», - говорится в официальном сообщении пресс-службы ДВД ВКО на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

«По данному заявлению начато досудебное расследование по статье 293 части 2 Уголовного кодекса РК. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия», - добавили в полиции.

Напомним, в регионе проходит суд по уголовному делу в отношении бывшего заместителя акима города Риддера Бауржана Курманбаева, сбившего насмерь сына Виктора Смольникова - Евгения. На прошедшем накануне заседании суда Виктор Смольников просил не применять наказание к Курманбаеву в виде лишения свободы.

Сторонам предложили заключить процессуальное соглашение, то есть без заслушивания подробностей от свидетелей.





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