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В Атырауской области верблюд провалился в колодец

Сотрудники противопожарной службы примерили на себя роль спасателей.

Фото : Яндекс25 июня 2018, 18:09

Необычную спасательную операцию провели на минувшей неделе сотрудники противопожарной службы Жылыойского района Атырауской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области рассказали детали происшествия.

В минувшую пятницу во второй половине дня при невыясненных обстоятельствах в №5 микрорайоне города Кульсары в колодец упал верблюд. Перепугавшийся хозяин животного позвонил в местный отдел ЧС, и на спасение прибыли трое сотрудников районной пожарной части №9. Они и вытащили на поверхность скотину немалого размера. Верблюд благополучно передан хозяину, другие подробности не сообщаются.


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