Сотрудник департамента госдоходов сбил пешехода в Кокшетау

Пешеход переходил дорогу на зеленый свет, когда на него наехал служебный автомобиль.

В Кокшетау служебный автомобиль департамента государственных доходов Акмолинской области совершил наезд на пешехода, сообщает корреспондент Sputnik.

Инцидент произошел 25 июня в 20.30 на одной из улиц областного центра. Пострадавший переходил дорогу по пешеходной дорожке на зеленый сигнал светофора. В это время его сбила иномарка, принадлежащая департаменту госдоходов по Акмолинской области.

Прибывшая карета скорой помощи доставила пострадавшего в травматологическое отделение Акмолинской облбольницы. Здесь пациенту врачи загипсовали левую руку. Предварительный диагноз: "ушиб левого лучевого запястья".

Управление внутренних дел Кокшетау по факту наезда на пешехода проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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