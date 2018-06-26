Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сотрудник департамента госдоходов сбил пешехода в Кокшетау

Пешеход переходил дорогу на зеленый свет, когда на него наехал служебный автомобиль.

Фото : vnd12.ru26 июня 2018, 22:58

В Кокшетау служебный автомобиль департамента государственных доходов Акмолинской области совершил наезд на пешехода, сообщает корреспондент Sputnik.

Инцидент произошел 25 июня в 20.30 на одной из улиц областного центра. Пострадавший переходил дорогу по пешеходной дорожке на зеленый сигнал светофора. В это время его сбила иномарка, принадлежащая департаменту госдоходов по Акмолинской области.

Прибывшая карета скорой помощи доставила пострадавшего в травматологическое отделение Акмолинской облбольницы. Здесь пациенту врачи загипсовали левую руку. Предварительный диагноз: "ушиб левого лучевого запястья".

Управление внутренних дел Кокшетау по факту наезда на пешехода проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты