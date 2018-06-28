Международные резервы Нацбанка и денежная масса в РК снизились в мае

Денежная база в мае сжалась на 0,3% и составила 4 787,6 млрд тенге.

За май 2018 года валовые международные резервы Национального Банка, по предварительным данным, снизились на 0,5% или на 168 млн долларов США до 31,2 млрд долларов (с начала года рост на 1,4% или на 426,9 млн долл. США), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (59,2 млрд долл. США), составили на конец мая 2018 года 90,4 млрд долл. США», - говорится в сообщении.

Как отмечается, поступления валюты на счета правительства в Национальном Банке были частично нейтрализованы операциями по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга правительства. Кроме этого, произошло снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте.

«Денежная база в мае сжалась на 0,3% и составила 4 787,6 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 1,7% до 4 509,9 млрд тенге», - отметили в финрегуляторе.

При этом денежная масса за май, по предварительным данным, снизилась на 0,5% и составила 18 836,9 млрд тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 2,9% до 1 940,7 млрд. тенге.

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