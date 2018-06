Головкин представил видеоответ на троллинг от "Канело" и Golden Boy

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Том Леффлер опубликовал видеоответ на ролик промоутерской компании Golden Boy, представляющей интересы мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Vesti.kz.

Ранее Golden Boy показала нарезку моментов из первого боя, в которых Альварес уклоняется от ударов GGG. В концовке ролика обыгран популярный мем Deal with it ("смирись с этим").

"Более подходящее видео для #ДняСолнечныхОчков. 15 сентября!" - добавил подпись к ролику Леффлер.

В видео от команды Головкина также обыгрывается мем "Смирись с этим" и показан счет неофициального судьи телеканала HBO Харольда Ледермана, который в первом бою отдал восемь из 12 раундов казахстанцу. Тот поединок завершился ничьей, а наибольший скандал вызвали оценки судьи Аделаиды Берд, которая выставила счет 118-110 в пользу Альвареса.

A more accurate video for #SunglassesDay #CaneloGGG2 @HBOboxing @MGMResortsIntl @GGGBoxing @GoldenBoyBoxing Its on Sept 15 ???????????? pic.twitter.com/cbEXqQOOIA