Назарбаев пообещал Головкину помочь с организацией боя в Казахстане

Головкин объяснил, почему привез все свои пояса в Казахстан и подарил их президенту.

Президент Казахстана пообещал Геннадию Головкину помочь с организацией следующего поединка на родине, передает Zakon.kz.

Акорда на странице в Facebook опубликовала видеоролик встречи с Головкиным. Во время беседы глава государства отметил, бои спортсмена смотрят все казахстанцы.

"Хочу поздравить тебя со всеми победами. Все твои бои казахстанцы смотрят очень внимательно. Они имеют очень высокий рейтинг для всего нашего населения. Ты достойно представляешь Казахстан, не забываешь о своей родине. Мы гордимся. Если планируется здесь провести этот бой, мы будем помогать", - сказал Назарбаев на встрече с казахстанским боксером.

Головкин поблагодарил президента за поддержку и объяснил, почему привез все свои пояса на родину.

"В данный момент мы завоевали титулы и я думаю, как-никак, их надо было привезти домой. Их место тут", - сказал боксер.

По завершении встречи Глава государства наградил Головкина орденом "Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев".