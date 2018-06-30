Трех жителей Алматинской области наказали за незаконное кровопускание

Медицинская деятельность сторонников деструктивных религиозных течений не была легализована.

Трое мужчин, жителей Алматинской области, привлечены к ответственности за незаконную медицинскую деятельность, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, мужчины являются жителями Талдыкоргана, Аксускоого и Панфиловского районов.

Факты зарегистрированы в разное время после поступления жалоб от трех жителей региона, воспользовавшиеся медицинской процедурой кровопускания, так называемого «хиджама». Люди жаловались на ухудшение здоровья.

«В ходе организованной проверки были установлены лица религиозной приверженности, занимавшиеся незаконной медицинской деятельностью. Как выяснилось, все трое не имели соответствующей лицензии на проведение такой процедуры. В итоге собранный материал был направлен в областной Департамент охраны общественного здоровья» - сообщили в полиции

Уличенные в незаконной деятельности лица уже привлечены к административной ответственности по ст.424 КоАП РК (незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность) с наложением денежного штрафа в размере 5 МРП каждому.

Полиция напоминает о необходимости обращения при недомогании к услугам квалифицированных врачей, которые могут оказать человеку надлежащую помощь.

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