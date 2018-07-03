В ослаблении курса тенге виноваты Трамп и российский рубль – эксперты

По мнению аналитиков-экономистов, курс доллара к концу года может составить 350-360 тенге.

Сегодня средневзвешенный курс доллара США на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 343 тенге. То есть, за один день «американец» подорожал на 1,38 тенге. Своим мнением о том, почему нацвалюта столь быстро сдает позиции и к чему это приведет, с журналистом Zakon.kz поделились ведущие экономисты страны.

Тенге будет дешеветь медленно, но стабильно

Как отметил экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов, одним из факторов, влияющих на курс доллара и тенге, является укрепление доллара США по отношению к остальным мировым валютам. За последние пару месяцев доллар США по индексу USDX укрепился на 4-5%. И, прежде всего, это связано с хорошими экономическими показателями в США с момента избрания президентом Трампа. И последние протекционистские меры, которые применяли США, были направлены исключительно на укрепление нацэкономики.

«Уровень безработицы там сейчас один из самых низких за всю историю США. Плюс идет планомерное увеличение базовой ставки, и многие инвесторы переходят именно в американскую экономику. Даже зарубежное производство (то, что за рубежом американские компании производят), постепенно переходит в США. Для этих целей они провели налоговую реформу и увеличили таможенные сборы. И все эти факторы влияют на то, что происходит отток активов из развивающихся стран в США», – пояснил эксперт.

Второй показатель причины ослабления курса тенге, по мнению А. Байганова, – девальвационные ожидания в России, где рубль тоже начал слабеть.

«Недаром в России в последнее время начали повышать НДС с 18 до 20%, проводят пенсионную реформу. Это означает, что у них сейчас кризис в экономике и им приходится изыскивать денежные средства за счет усиления фискальной политики, увеличивать порог пенсионного возраста, чтобы уменьшить социальные затраты. Все эти факторы будут влиять на ослабление российского рубля в будущем. А так, как у нас 40% взаимного товарооборота между странами, любое колебание валюты России будет влиять на курс тенге. И Казахстан будет синхронно проводить ослабление курса и девальвацию тенге в соответствии с российским рублем. Причем в РФ подушка безопасности в виде Нацфонда золотовалютных резервов намного меньше, чем в Казахстане. Соответственно, им невыгодно курс рубля держать на том же уровне, поэтому они потихоньку проводят девальвацию своей валюты. И, соответственно, наш тенге последует за ней», – считает экономист.

Однако, по его словам, резких скачков курса ждать все же не стоит.

«Это раньше было, когда искусственно курс держали, а потом девальвация проводилась в один день. Теперь же это будет незаметно. Каждый день будет понемногу ослабевать на 0,5-1 тенге, потом чуть-чуть укрепляться и снова дешеветь. А еще есть инфляция. Например, с 1 июля в Казахстане повысили базовую пенсию для всех пенсионеров. И увеличение денежной ликвидности тоже будет влиять на инфляцию и ослабление тенге. В общем, я думаю, что в конце года курс тенге к доллару составит 350-360. Хотя некоторые мои коллеги прогнозируют 380, но, на мой взгляд, это маловероятно и резкого скачка не будет», – резюмировал А. Байганов.

Рубль, нужно учитывать, как и цены на нефть

С тем, что на курс тенге немалое влияние оказывает российский рубль, согласен экономист Рустем Жансеитов. По его мнению, если вдруг что-то происходит с тенге, нужно, прежде всего, на рубль смотреть. И сейчас, когда он снова начал слабеть, то и тенге за собой тянет.

«Самое интересное, цена на нефть сейчас достаточно высока. И при такой нефти у нас курс тенге к доллару раньше был гораздо меньше. А сейчас самый главный элемент влияния – это рубль. Хотя этого никто не хочет признавать. Сейчас он составляет 63,7, а еще несколько дней назад был 62. То есть, он достаточно быстро «проседает». А если российский рубль начнет падать, то и на тенге это не может не отразиться. У нас очень тесно экономики взаимосвязаны. Обвала тенге, я думаю, не допустят, а такая «ползучая девальвация», скорее всего, будет продолжаться. И здесь я вижу только два варианта. Либо нефть вдруг резко подорожает, либо Россия каким-то образом договорится с Западом и санкции смягчат. Но пока это санкционное давление будет продолжаться, ситуация с курсом рубля, а соответственно и тенге, будет ухудшаться. Но я думаю, что в ближайшие пару месяцев сильных скачков курса не будет, и он максимум может дойти до 345-347 тенге, но не дальше», – считает эксперт.

Никаких резких колебаний курса тенге в ближайшее время не пророчит и советник председателя Нацбанка РК Айдархан Кусаинов. Да и сейчас, по его словам, никакого ослабления тенге не происходит. Все идет согласно долгосрочным прогнозам, и нет нечего необычного в незначительных колебаниях курса валют.

«Сейчас очень многие валюты ослабли из-за политики ФРС и т.д. В том числе российский рубль из-за санкций. Но при этом тенге находится в своем нормальном долгосрочном коридоре. Никакого ослабления нет, есть движение в рамках равновесного коридора. То есть 330-350 – это такой совершенно прогнозируемый четкий коридор на вторую половину года. Он прогнозировался еще в начале года. Поэтому такое долгосрочное равновесие остается. А то, что тенге незначительно слабеет или укрепляется, это нормально. У нас установлен плавающий курс и поэтому тенге все равно будет постоянно «ходить» и «плавать». Другое дело, что он «плавает» в нормальном, равновесном, долгосрочном коридоре 330-350 тенге. Естественно курс тенге зависит от многих макроэкономических факторов. В том числе и от курса рубля, и от цен на нефть, и от курса евро, и налоговой недели. Поэтому движение рубля, безусловно, влияет на курс тенге, как и цены на нефть. Главное понимать, что курс рубля - это такой же фундаментальный фактор для тенге, как курс нефти и курс юаня. Юань слабеет, рубль слабеет, но нефть укрепляется. То есть эта комбинация факторов и приводит к таким колебаниям. Главное, что все это находится в фундаментальном равновесии», – считает А. Кусаинов.

Владимир Демидов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!