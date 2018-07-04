Акишев: Программа "7-20-25" не предполагает иждивенчества

Данияр Акишев также отметил, что в обществе имеется много ожиданий от этой программы.

Председатель Национального Банка РК в ходе брифинга снова напомнил о том, что ипотечная программа "7-20-25" не предполагает иждивенчества, сообщает Zakon.kz.

"Хотел бы отметить, что это кредит. Это не иные формы поддержки, граждане должны будут подтверждать свою способность к выплате. Для этого предлагаются такие привлекательные, на наш взгляд, условия. Такое предложение предполагает уникальность этой программы, по сравнению с другими условиями ипотечных кредитов", - сказал глава Нацбанка.

Данияр Акишев также отметил, что в обществе имеется много ожиданий от этой программы.

"Программа не предполагает иждивенчества. Мы нацелены на то, чтобы граждане могли обслуживать кредит в дальнейшем. Плохо, если через время кредит станет проблемным. Мы только что прошли этот период. Нацбанк реализовал программу рефинансирования ипотечных заемщиков, это достаточно дорого вышло государству. Программа "7-20-25" должна предоставить возможность гражданам хорошие условия во избежание таких случаев", - подчеркнул он

Глава Нацбанка предупредил, что на первом этапе реализации программы всегда будут вопросы.

"Нам потребуется время, чтобы работу с населением и банками вывести на должный уровень, чтобы не возникало вопросов, и все происходило на автомате. Есть сайт, есть колл-центр, задавайте вопросы", - сказал он.

Для работы с населением была достигнута договоренность с банками. БВУ, по словам главы финрегулятора, готовят сотрудников в регионах для обслуживания и консультирования населения.

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