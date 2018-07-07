Бобиржан Моминов одержал седьмую победу на профи-ринге

В андеркарте титульного боя между Бейбутом Шуменовым и Хизни Алтункая сошлись казахстанский профессионал Бобиржан Моминов и боксер из Грузии Гиорги Блиядзе, передает МИА «Казинформ».

Моминов пошел сразу вперед, чтобы поддержать царившую в зале атмосферу эйфории от побед казахстанских боксеров. Грузин между тем выдержал несколько точных попаданий от Моминова и последовавшие за этим одобрительный свист и выкрики с призывом нокаутировать соперника, и сам попробовал контратаковать. Получилось не очень - Моминов все видел, уклонился и вновь пошел в атаку. Великолепная серия из мощнейших ударов, и Блиядзе «поплыл». Рефери остановил бой и начал отсчет, грузин же оказался мужественным парнем и продолжил поединок. От дальнейшей расправы еще до конца не пришедшего в себя боксера спас гонг.

Второй раунд Моминов начал с мощнейшего бокового и последовавшей за этим серии в голову - Блиядзе вновь упал. Тем не менее, бой продолжился. Гиорги старательно пытался отплатить сопернику той же монетой, понимая, что безнадежно проигрывает бой. Но раз за разом оказывался возле канатов, что было сродни призыву к добиванию для казахстанского боксера. Тем не менее, второй раунд завершился без эксцессов.

Начался третий раунд. Нокдаунов здесь больше не было, однако преимущество Моминова мало у кого вызывало сомнения. Мужественностью Блиядзе можно было только восхищаться -голова боксера ходила ходуном при попаданиях.

Тем не менее, вот в таком веселом ключе бой перешел в четвертый раунд. К четвертому раунду боксеры явно подустали, и начали откровенно клинчевать, в чем особенно преуспел Блиядзе. К слову, в этом раунде грузинский боксер смотрелся лучше, нежели в прошлых трех. А потому раунд лишь с небольшим перевесом выиграл казахстанец. В пятом раунде Моминов зажал соперника у канатов, и обрушил град ударов. Гиорги вроде выдержал натиск, бой перешел в середину ринга, и вот тут-то Блиядзе поджидала неудача в виде третьего и последнего для него нокдауна - спортсмен из дружественной нам страны присел на колено и выплюнул капу. Этот нокаут стал для Бобиржан 6-м, в общей сложности теперь на счету 7 побед.



