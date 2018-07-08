Головкин назвал желаемого соперника после «Канело» и свою главную цель в карьере

Напомним, 15 сентября на T-Mobele Arena в Лас-Вегасе GGG проведет второй бой с «Канело».

Казахстанский боксер Геннадий Головкин признался, с кем бы хотел встретиться в ринге после второго поединка с мексиканцем Саулем Альваресом, а также назвал свою главную цель в карьере профессионала, передает Sports.kz.

— С кем бы я предпочел биться дальше? Думаю, что это вопрос для моего промоутера Тома Леффлера. Есть много вариантов. Думаю, WBC имеет своего претендента — Чарло, WBA — Мурату, но на данный момент, вероятно, Сондерс... Почему бы и нет? Я хочу заполучить все пояса. Моя цель — собрать все свои титулы, — цитирует слова Головкина Boxingscene.com.

Напомним, 15 сентября на T-Mobele Arena в Лас-Вегасе GGG проведет второй бой с «Канело».