Двое погибли при столкновении седана и КамАЗа в Карагандинской области
Еще двое госпитализированы в больницу.
Фото : kp.kz12 июля 2018, 12:18
21-летний водитель Volkswagen Golf и его 17-летний пассажир погибли при столкновении с КамАЗом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.
Авария произошла 11 июля около 22:00 на автодороге "Караганда - Шахтинск". Водитель Volkswagen, двигаясь в направлении Караганды, допустил столкновение с грузовиком под управлением 53 летнего водителя.
"В результате ДТП 21-летний водитель Volkswagen Golf от полученных травм скончался на месте происшествия, его 17 летний пассажир скончался в ЦБ Шахтинска. Двое пассажиров 21 года и 17 лет с Volkswagen госпитализированы в ЦБ Шахтинска с различными травмами. По данному факту возбуждено дело по ст.345 ч.4 УК, назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в ДВД.
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