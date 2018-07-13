«Кайрат» впервые в истории забил три мяча на выезде в еврокубках

На 5-й минуте Вальтер Вагнер отправил мяч в свои ворота, на 25-й пенальти реализовал Бауыржан Исламхан, а точку в этой встрече на 90-й минуте поставил Мартон Эппель.

Алматинский «Кайрат» с уверенной победы начал свой путь в Лиге Европы в сезоне-2018/19, сообщает Sports.kz.

Казахстанцы в гостях разгромили андоррский клуб «Энгордани» — 3:0. На 5-й минуте Вальтер Вагнер отправил мяч в свои ворота, на 25-й пенальти реализовал Бауыржан Исламхан, а точку в этой встрече на 90-й минуте поставил Мартон Эппель.

Добавим, что «Кайрат» впервые в истории забил три мяча в еврокубках в гостях. В сезоне-2015/16 алматинцы забивали два гола сербской «Црвене Звезде» (2:0) в первом раунде Лиги Европы, а в минувшем сезоне на этой же стадии турнира также дважды поражали ворота литовского «Атлантаса» (2:1).

Ответный матч «Кайрат» — «Энгордани» пройдет 19 июля в Алматы.





