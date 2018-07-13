Лукашенко вручил специальную награду Рымбаевой

Президент вручил премии и награды участникам "Славянского базара в Витебске".

Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы лидер Беларуси вручил по традиции на церемонии торжественного открытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает "Российская газета".

Как признание не только личного творчества, но уважение к искусству Казахстана и всей ее стране оценила популярная певица Роза Рымбаева специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию", которую она также получила сегодня из рук Александра Лукашенко на церемонии открытия фестиваля. Уникальную исполнительницу, как известно, считают золотым голосом Казахстана и поющим соловьем Средней Азии. За время своей творческой карьеры она выпустила 18 сольных альбомов, приняла участие в записи девяти музыкальных сборников.

Она пожелала всем народам мира, добра, счастья и процветания. Певица неоднократно участвовала в программах "Славянского базара", в разные годы являлась членом жюри фестиваля. Именная плита народной артистки Казахстана в этом году пополнила коллекцию Площади звезд возле Летнего амфитеатра в Витебске. Церемония состоялась в день официального старта XXVII Международного фестиваля искусств и собрала немало ее поклонников.

"У Беларуси и Казахстана всегда самые теплые и сердечные отношения. Мы пронесли их через десятилетия", - сказала в ответном слове Роза Рымбаева.

"Выражаю огромную благодарнось г-ну Лукашенко за высокую оценку и теплый прием", - написала на своей странице певица.

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