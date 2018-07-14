Соседи нашли сгоревшего заживо карагандинца по запаху

Мужчина скончался в своей квартире.

Со слов соседей, погибший был вдовцом, два года назад умерла его жена, а четыре месяца назад мужчина похоронил старшего сына, который жил в этом же подъезде этажом ниже и умер непонятно от чего. Причем труп обнаружили несколько дней спустя, когда он стал разлагаться, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Криминальные новости".

Люди предположили, что, возможно, причиной всех несчастий стал алкоголь. Сын сгоревшего стал выпивать после развода, а отец — после потери двоих близких людей. На этой почве мужчина не так давно даже перенес инсульт, но вредной привычки не бросил. Едва восстановился и выписался из больницы, как снова стал ходить в магазин за водкой. И ведь старым его не назовешь — всего несколько месяцев, как вышел на пенсию.

Вместе с тем о самом пожаре и его причине люди знают мало.

— Это произошло днем, почти все на работе были, и я тоже, — рассказал один из жильцов. — О ЧП мне сообщили знакомые. Приехал, когда пожарные никого уже в подъезд не пускали. Эвакуированные стояли на улице. Мы видели, как его вынесли завернутого. Говорят, он очень сильно обгорел, ноги даже обуглились. А из-за чего все произошло, мы не знаем.

Соседи добавили, что по закону подлости они только-только сделали в подъезде ремонт, который теперь пошел насмарку.

— Да Бог с ним, с ремонтом, как говорится, дело наживное, — тут же поправилась одна из них. — Человека не стало, вот что страшно. Мы с ним особо не общались, но он нормальный был мужчина, работал, сыновей вот вырастил. Словно рок какой-то над ним навис. Царствие ему небесное!

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