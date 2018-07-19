Нazима, Мот, Тимати и Егор Крид взлетели на "Ракете"

Участники лейбла Black Star Егор Крид, Мот, Скрудж, Terry и Назима приняли участие в записи трека «Ракета».

Тимати выпустил клип на свой новый трек под названием "Ракета", сообщает Zakon.kz.

Участники лейбла Black Star Егор Крид, Мот, Скрудж, Terry и Назима приняли участие в записи трека.

"Самый масштабный коллаб лейбла", - прокомментировал релиз Тимати.

"Эта ракета летит, сметая всё на пути...", - написала Назима.

"Десант BLACK STAR высадился на бите, захватил ракету и запустил в небеса!", - подписал Terry.

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