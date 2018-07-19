Расследование дела по убийству Дениса Тена взял на контроль Генеральный прокурор РК

По делу назначены процессуальные прокуроры.

Расследование дела по убийству Дениса Тена взято на контроль Генеральным прокурором, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По факту убийства Дениса Тена, имевшего место сегодня в г.Алматы, начато досудебное расследование.

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников ДВД и МВД.

По делу назначены процессуальные прокуроры.

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