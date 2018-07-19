Расследование дела по убийству Дениса Тена взял на контроль Генеральный прокурор РК
По делу назначены процессуальные прокуроры.
Фото : прокуратура Астаны19 июля 2018, 19:49
Расследование дела по убийству Дениса Тена взято на контроль Генеральным прокурором, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
По факту убийства Дениса Тена, имевшего место сегодня в г.Алматы, начато досудебное расследование.
Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников ДВД и МВД.
По делу назначены процессуальные прокуроры.
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