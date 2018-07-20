ФК "Кайрат" и "Тобол" посвятили Денису Тену свои победы

Футбольные клубы "Кайрат" и "Тобол" выразили соболезнования в связи со смертью фигуриста Дениса Тена и посвятили ему победу в своих матчах Лиги Европы, передает Zakon.kz.

"Футбольный клуб «Кайрат» выражает свои глубочайшие соболезнования семье и родственникам Дениса и сегодняшнюю победу посвящает памяти Дениса Тена, который благодаря своему упорному труду и ярчайшим победам прославил Казахстан на весь мир. Мы скорбим вместе со всеми родными, друзьями и поклонниками таланта Дениса", - говорится на странице футбольного клуба.

Ранее, "Кайрат" разгромил андоррский "Энгордани" в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы со счетом 7:1 на своем поле, а "Тобол" со счетом 2:0 обыграл грузинскую "Самтредию".

"Мы глубоко переживаем и скорбим в связи с его гибелью. Сегодняшнюю победу команда решила посвятить памяти Дениса", - написано в сообщении ФК "Тобол".

Напомним, великий казахстанский фигурист Денис Тен скончался накануне в больнице в Алматы.

В ДВД Алматы сообщили, что спортсмен был ранен преступниками, пытавшимися обокрасть его автомобиль. Увидев, как двое неустановленных лиц пытаются украсть зеркала с его автомобиля, Денис Тен вступил с ними в схватку, в результате которой и получил ножевое ранение. По данному факту начато расследование, на розыск преступников.

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