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Неравнодушные алматинцы всю ночь несли цветы к месту нападения на Дениса Тена

Жители Алматы скорбят по поводу смерти фигуриста Дениса Тена

Фото : Zakon.kz20 июля 2018, 07:17

Неравнодушные жители Алматы скорбят по поводу смерти фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

Всю ночь к месту нападения на спортсмена несли цветы.

Накануне вечером десятки алматинцев почтили память Дениса Тена на площади перед Дворцом Республики.

19 июля Денис Тен умер в больнице не приходя в сознание. Нападение на спортсмена произошло сегодня в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Скорую помощь вызвали очевидцы. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу в реанимацию. Позже стало известно, что Денис Тен скончался в больнице.

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