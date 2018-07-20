Неравнодушные алматинцы всю ночь несли цветы к месту нападения на Дениса Тена
Жители Алматы скорбят по поводу смерти фигуриста Дениса Тена
Фото : Zakon.kz20 июля 2018, 07:17
Неравнодушные жители Алматы скорбят по поводу смерти фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.
Всю ночь к месту нападения на спортсмена несли цветы.
Накануне вечером десятки алматинцев почтили память Дениса Тена на площади перед Дворцом Республики.
19 июля Денис Тен умер в больнице не приходя в сознание. Нападение на спортсмена произошло сегодня в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Скорую помощь вызвали очевидцы. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу в реанимацию. Позже стало известно, что Денис Тен скончался в больнице.
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