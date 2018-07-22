Пострадавшему от обвала грунта экскаваторщику в Кокшетау ампутировали обе ноги

Компания окажет пострадавшему на производстве сотруднику всю необходимую в таких случаях материальную помощь.

Мадияру Толеубекову, находившемуся в кабине экскаватора, которую завалил огромный кусок горной скалы на территории карьера "Алтынтау Кокшетау", ампутировали обе ноги. В золотодобывающей компании начато служебное расследование, передаёт BNews.kz.

Вчера около 21 часа ночи тётя пострадавшего на карьере золотодобывающей компании Акыл Нурмагамбетова позвонила корреспонденту BNews.kz.

"Нам сейчас врачи сказали, что Мадияру придётся ампутировать обе ноги. Что другого выхода нет. Конечно, ведь наш мальчик оказался зажат там целых 12 часов", - плача, сообщила женщина.

В Акмолинской областной больнице информацию об операции подтвердили.

"Пациенту по показаниям провели ампутацию нижних конечностей. Он поступил к нам с диагнозом "синдром длительного сдавления, травматический шок". Были показания для ампутации нижних конечностей", - проинформировала заместитель главного врача больницы Алма Раева.

Мадияр Толеубеков сейчас - в реанимации.

"В настоящее время пациент находится в отделении реанимации и продолжает получать интенсивное лечение. Сейчас мы как раз собрались на консилиум врачей", - дополнила Раева.

Между тем, в компании "Алтынтау Кокшетау" подчеркнули: компания окажет пострадавшему на производстве сотруднику всю необходимую в таких случаях материальную помощь.

"Мне вчера сообщили. Это страшная трагедия, общее горе для всех нас. Сейчас пока не могу сказать точно, какая это будет помощь. В понедельник смогу уточнить. Но вся предусмотренная в таких случаях компенсация будет выплачена обязательно и в полном объёме. Все затраты по лечению, которые могут возникнуть, мы возьмём на себя. И речи нет о том, что мы будем как-то открещиваться", - подчеркнула главный специалист по связям с общественностью Айгуль Такбуренова.

Считает ли себя виноватой компания в том, что её сотрудник стал инвалидом? Показанием для ампутации ног, по словам врачей, стало длительное, почти 12-часовое давление на них глыбы горной массы.

"На то, чтобы вызволить Мадияра, действительно, ушло очень много времени. Всё это время рядом с ним находился родной брат и знал о его самочувствии. Дело осложнялось тем, что камень был здоровый и мог - при одном неверном движении - задавать сотрудника насмерть. В компании начато служебное расследование, о результатах сообщим позже", - прокомментировала Айгуль Такбуренова.

Она также подчеркнула: по технике безопасности "Алтынтау Кокшетау" всегда был на первом месте среди группы компаний "Казцинк".

"У нас редко происходили такие случаи. И это первая такая трагедия, наверно, за последнюю десятилетку. Ну, за пятилетку точно", - заключила главный специалист золотодобывающего предприятия.

Мадияру Толеубекову 25 лет, всего десять дней назад состоялась свадьба молодого человека и его избранницы Алии.

Напомним, трагедия в одном из карьеров ТОО "Алтынтау Кокшетау" произошла вчера в 7 часов утра. Огромный кусок скалы отслоился от горной породы и упал на кабину экскаватора. В ней находился уже заканчивавший смену Мадияр Толеубеков, каменная глыба придавила ему ноги. Машиниста удалось вызволить только спустя 12 часов. В спасении было задействовано около 60 человек - сотрудники ДЧС, самой золотодобывающей компании, службы скорой медицинской помощи.

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