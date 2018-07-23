Скончавшегося от ножевого ранения в ногу бывшего КВНщика похоронили

Врачи говорят, что шансов выжить у мужчины практически не было.

В Актобе сегодня похоронили 32-летнего Данияра Алимбаева. Бывший участник сборной КВН скончался от большой потери крови: его смертельно ранили возле караоке-бара. Врачи говорят, что шансов выжить у мужчины практически не было, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

- В Мангистаускую областную больницу был доставлен мужчина с ножевыми ранениями обеих ног в крайне тяжелом состоянии. На одной ноге у него были повреждены артерии и вены верхней конечности. Ему была сделана экстренная операция, после чего он был переведен в реанимацию. Но из-за большой потери крови спасти его не удалось, - комментирует и.о. заведующего отделением экстренной медицинской помощи Мангистауской больницы Бегендык Абдуллаев.

Данияр Алимбаев приехал в Актау всего на несколько дней: там он получил предложение о работе в нефтесервисной компании и вскоре собирался перевезти семью из родного Актобе. Возле караоке-бара его друг поссорился с неизвестными: юморист вступился за него, но сам получил смертельное ранение. Конфликт попал на камеру видеонаблюдения. Сейчас эту запись изучает полиция. Брат погибшего говорит, что Данияр был добрым и совершенно не конфликтным человеком. А в тот субботний вечер всего лишь защищал товарища. Полицейские задержали троих нападавших: им 20, 21 и 22 года. У бывшего участника команды КВН остались жена и четверо детей.

- Данный факт зарегистрирован 21 июля в ЕРДР города Актау по статье 99, части 1, Уголовного кодекса Республики Казахстан. Статья гласит: «Убийство». Назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемые задержаны, водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование, - говорит и.о. руководителя пресс-службы ДВД Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

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