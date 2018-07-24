Усманов хочет продать акции английского ФК "Арсенал"

Российский бизнесмен Алишер Усманов активно изучает возможность продажи 30% принадлежащих ему акций лондонского футбольного клуба "Арсенал". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Усманов является владельцем 30,04% акций "Арсенала". Ранее сообщалось, что он пытался выкупить мажоритарный пакет акций у американского предпринимателя Стэна Кронке (его доля - 67%), однако стороны не пришли к соглашению.

По словам источников газеты, Усманов пришел к заключению, что ему не удастся установить контроль над "Арсеналом", так как владелец контрольного пакета акций клуба Кронке не намерен продавать свою долю. "Он [Усманов] разочарован тем, что Кронке не намерен продавать [акции] ни за какую цену и сейчас просто хочет выйти (из капитала компании - прим. ТАСС)", - передает газета слова одного из своих источников.

По оценке Financial Times, нынешняя ситуация означает окончание борьбы за контроль над "Арсеналом". Как утверждает газета, Усманов готов продать свои акции "Арсенала" любому покупателю, за исключением Кронке, при условии, что новый владелец будет разделять концепцию развития клуба, сторонником которого является российский бизнесмен и, по его убеждению, большинство болельщиков команды.

Издание отмечает, что представители Усманова и "Арсенала" отказались комментировать информацию о якобы имеющемся у российского миллиардера намерении продать акции клуба. Представители Кронке не ответили на запрос о комментарии.

В октябре прошлого года Усманов заявил, что не ведет переговоров о продаже принадлежащих ему 30% акций "Арсенала". Незадолго до этого британская газета The Guardian сообщила, что Кронке предложил Усманову £525 млн ($784 млн по курсу на тот момент) за его пакет акций, решив стать единоличным владельцем лондонского футбольного клуба..

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