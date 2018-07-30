Промоутер Головкина высказался о шансах на большой бой в декабре
30 июля 2018, 17:11
Поединок с Муратой в Японии - это огромный бой.
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы казахстанского чемпиона мира WBA/WBC/IBO в среднем весе Геннадия Головкина, высказался на тему потенциального боя GGG с обладателем «регулярного» пояса WBA японцем Риотой Муратой в Токио, сообщает Sports.kz.
"Поединок с Муратой в Японии - это огромный бой. Мурата - крупнейшая звезда бокса в Японии, его телерейтинги там огромны, и если GGG отправится для этого боя в Японию, то получится масштабное событие. Мы находимся в прекрасных отношениях с [промоутерами Мураты] мистером Хондой и Бобом Арумом из Top Rank. Так что, это осуществимый поединок", - сказал Леффлер.
Как известно, на 15 сентября этого года запланирован рематч боя Головкин - «Канело». Первый их поединок состоялся в сентябре прошлого года и завершился спорной ничьей.
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