Президент Хорватии прокомментировала инцидент с отсутствием зонта на церемонии закрытия ЧМ-2018

По словам Колинды Грабар-Китарович, все это в тот момент для нее не имело значения, и она думала только об игроках.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала, что не расстроилась из-за отсутствия зонта на церемонии награждения финалистов чемпионата мира по футболу, сообщает kommersant.ru.

«Я как будто даже не заметила, что шел дождь — пока он не закончился. Моя прическа и то, как я выглядела — все это для меня в тот момент не имело значения, я думала только об игроках»,— призналась президент в интервью журналисту издания.

В беседе президент рассказала, что даже расплакалась во время церемонии.

«Когда я увидела Луку Модрича, который шел ко мне со своей наградой лучшего игрока этого чемпионата… По его глазам я поняла, что он бы все отдал, чтобы переиграть все и идти сейчас с другим кубком… И я просто не могла не расплакаться — за него и за команду»,— сказала она.

Как ранее заявил «РИА Новости» бывший руководитель службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента РФ Бориса Ельцина Владимир Шевченко, отсутствие зонтов у президентов Франции и Хорватии Эмманюэля Макрона и Колинды Грабар-Китарович на церемонии награждения победителей ЧМ по футболу в Москве, которая проходила под ливневым дождем,— это промах охраны глав государств, которая должна была следить за погодными условиями.