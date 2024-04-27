МВД: Футбольных болельщиков "Актобе" привлекли к ответственности

Футбольных болельщиков ФК "Актобе" привлекли к административной ответственности алматинские правоохранители, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что причиной стала нецензурная брань и загрязнение мест общего пользования. Также "административки" достались за мелкое хулиганство, нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях и распитие алкогольных напитков в общественном месте.





"Необходимо подчеркнуть, что таким поведением наносится урон не только институту "футбольных болельщиков", но и имиджу всей страны. Болеть за свои команды, эмоционально их поддерживать можно и нужно, но исключительно в рамках закона. Не оскорбляя своим поведением как оппонентов, так и обычных граждан", – сказал Алекешев.

Также он напомнил, что каждое противоправное действие, посягающее на общественный порядок, обязательно повлечет за собой ответственность.

"Актобе" уверенно лидирует в QFL-2024. 20 апреля западноказахстанский футбольный клуб обыграл на выезде алматинский "Кайрат" со счетом 3:1.