В доме престарелых Уральска зарезали мужчину

В полиции сообщили, что один мужчина, который также является постояльцем дома престарелых, ударил ножом другого.

Как стало известно, от ранений скончался инвалид, который был постояльцем дома престарелых в Уральске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Как рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова, вызов на пульт 103 поступил в 13.42. Карета скорой помощи прибыла на место в 13.47.

- Мужчина 1957 года рождения получил проникающее колото-резаное ранение в грудь. От полученных ранений он скончался до приезда скорой помощи, - рассказала Айнагуль Сакпусунова.

Нужно отметить, что прибывшие на место полицейские забрали оттуда человека.



В полиции сообщили, что один мужчина, который также является постояльцем дома престарелых, ударил ножом другого. От полученных ран пострадавший скончался. В данный момент ведется следствие.

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