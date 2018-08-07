Двумя уголовными делами закончилась сделка о продаже фуры

Уголовные дела начаты в отношении продавца фуры и его сына.

Пресс-служба ДВД Костанайской области сообщила о том, что продавец грузовой машины необоснованно обвинил покупателя в самоуправстве, передает Zakon.kz.

7 июня в полицию с заявлением обратился житель областного центра, который сообщил, что на территории АвтоЦОНа Костаная мужчина самовольно завладел техническими паспортами от автомашины марки MAN и полуприцепа марки Krone, принадлежащих отцу заявителя.

"По словам заявителя, процесс самоуправства сопровождался удержанием и вывозом его за город. В ходе проведения следственных мероприятий сотрудниками полиции были установлены фактические обстоятельства данного дела. Как выяснилось, между гр.Б. и отцом заявителя была договоренность о приобретении автомашины марки MAN и полуприцепа. Задаток был переведен 26 января 2017 года в размере 12 800 Евро, что подтверждается квитанцией о переводе. После фактического завершения сделки, 07.06.2018 года, отец заявителя – гр.С., решил необоснованно повысить стоимость автомашины еще на 5 000 000 тенге", - рассказали в полиции.

Получив отказ, владелец авто поручил сыну вызвать сотрудников полиции и заявить о самоуправстве со стороны покупателя.

Данный факт был зарегистрирован по статье «Самоуправство» и в этот же день начато досудебное расследование.

"По итогам расследования принято законное решение о прекращении уголовного дела в отношении гр.Б. – покупателя автомашины, которого обвинял продавец, за отсутствием в его деяниях состава преступления. Вместе с тем, в отношении самого заявителя начато досудебное расследование по ст. 419 УК РК «Заведомо ложный донос». Кроме данного дела в производстве СУ ДВД Костанайской области имеются материалы досудебного расследования, зарегистрированные 13 июня 2018 года по заявлению гр.Ц. в отношении отца заявителя - гр.В., по ст.190 ч.4 п.2 УК РК «Мошенничество»", - добавили в ДВД.

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