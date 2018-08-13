Полицейские отыскали рыбака, три дня блуждавшего по лесу

Всего с начала года в СКО были объявлены в розыск 33 без вести пропавших человека. На сегодняшний день 27 из них найдены.

Недавно перенёсший инсульт 55-летний житель Петропавловска поехал рыбачить на оз. Плоское в Кызылжарском районе. В дороге машина сломалась, и он решил добраться до ближайшего населённого пункта пешком, однако сбился с направления, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

На следующий день его товарищ, обеспокоенный отсутствием друга, поднял тревогу. Ему удалось дозвониться до потерявшего дорогу рыбака, когда тот оказался в зоне покрытия сотовой связи. После этого они ещё выходили на связь, но сообщённые приметы не намного облегчили поиски: лес одинаков на многие километры. Потом у заблудившегося кончился заряд батареи…

Первыми поиски начали сотрудники ДЧС, вскоре к розыску подключились полицейские. Были сформированы поисковые группы в составе участковых инспекторов МПС РОВД, спасателей и прибывших из областного центра сотрудников ДВД.

После многих часов прочёсывания лесных массивов сотрудники Управления криминальной полиции подполковники полиции Руслан Мужубаев и Андрей Бондаренко обнаружили потерявшегося неподалёку от села Камышлово. Мужчина был сильно утомлён. От места поломки автомобиля он отошёл на 30 километров, при этом ни разу не поспал за 3 дня блужданий: после сильного дождя в лесу не было сухого места. Силы уже покидали мужчину. Радость его от встречи с полицейскими трудно описать.

«Заблудившегося выручила закалка бывалого любителя отдыха на природе, - делится впечатлениями оперуполномоченный Руслан Мужубаев, - и, конечно, телефон, благодаря которому он твёрдо знал, что поиски ведутся всеми возможными силами».

Но главным фактором спасения, конечно, стали настойчивость и профессионализм спасателей в погонах, которые всегда готовы прийти на выручку и не привыкли отступать.

Всего с начала года в СКО были объявлены в розыск 33 без вести пропавших человека. На сегодняшний день разысканы 27 из них найдены.

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