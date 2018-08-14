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Горящий газопровод в Алматинской области сняли на видео

Обошлось без пострадавших.

Фото : кадр из видео14 августа 2018, 15:28

В поселке Туздыбастау Алматинской области загорелся газопровод, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

Очевидцы сняли произошедшее на камеры, видео было опубликовано на странице "kros_p_almaty" в Instagram.

"Горит газовая труба. Посёлок Туздыбастау (Калинин), новая БАКовская дорога. Водитель фуры не рассчитал высоту газовой трубы и затащил за собой. Остальные трубы в окрайне рухнули как домино. Повреждены электро проводы. Работают пожарные", - говорится в подписи к видео.

Как сообщили в ДЧС области, инцидент произошел минувшей ночью около 23:00. Огонь был ликвидирован, также не допущено распространение на другие объекты. Обошлось без пострадавших.


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