Горящий газопровод в Алматинской области сняли на видео

Обошлось без пострадавших.

В поселке Туздыбастау Алматинской области загорелся газопровод, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

Очевидцы сняли произошедшее на камеры, видео было опубликовано на странице "kros_p_almaty" в Instagram.

"Горит газовая труба. Посёлок Туздыбастау (Калинин), новая БАКовская дорога. Водитель фуры не рассчитал высоту газовой трубы и затащил за собой. Остальные трубы в окрайне рухнули как домино. Повреждены электро проводы. Работают пожарные", - говорится в подписи к видео.

Как сообщили в ДЧС области, инцидент произошел минувшей ночью около 23:00. Огонь был ликвидирован, также не допущено распространение на другие объекты. Обошлось без пострадавших.

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