Астанчанку с тысячей доз героина поймали в Караганде
Проводится расследование.
Фото : dostup1.ru15 августа 2018, 16:39
Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга сообщил о задержании наркокурьерши в Караганде, передает Zakon.kz.
По его данным, 13 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны на территории Караганды была задержана ранее судимая жительница столицы, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято порядка полукилограмма героина.
Проводится дальнейшее расследование.
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