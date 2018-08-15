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Астанчанку с тысячей доз героина поймали в Караганде

Проводится расследование.

Фото : dostup1.ru15 августа 2018, 16:39

Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга сообщил о задержании наркокурьерши в Караганде, передает Zakon.kz.

По его данным, 13 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны на территории Караганды была задержана ранее судимая жительница столицы, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято порядка полукилограмма героина.

Проводится дальнейшее расследование.


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